Середня пенсія в Україні зросла на 35%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2018 року зріс на 35% до 2562 грн. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, звітуючи про підсумки першого півріччя, передає кореспондент УНН.
"Розмір середньої пенсії на 1 липня 2018 року вже становив 2562 грн. Тобто, середня пенсія в Україні зросла на 35%. Але і цього є недостатньо. Я це розумію і думаю про це кожного дня", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, запровадження другого рівня пенсійної системи - обов'язкового накопичувального може забезпечити певний додатковий відсоток до основної пенсії, що формується солідарним рівнем, але не більше того. Крім того, станеться це не раніше ніж через кілька десятиліть. Про це повідомили у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, українці отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів та тіньову економіку (зайнятість). Про це повідомили у Мінсоцполітики.