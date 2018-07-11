"Розмір середньої пенсії на 1 липня 2018 року вже становив 2562 грн. Тобто, середня пенсія в Україні зросла на 35%. Але і цього є недостатньо. Я це розумію і думаю про це кожного дня", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, запровадження другого рівня пенсійної системи - обов'язкового накопичувального може забезпечити певний додатковий відсоток до основної пенсії, що формується солідарним рівнем, але не більше того. Крім того, станеться це не раніше ніж через кілька десятиліть. Про це повідомили у Мінсоцполітики.



Нагадаємо, українці отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів та тіньову економіку (зайнятість). Про це повідомили у Мінсоцполітики.