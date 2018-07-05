Стало відомо, чи зростуть пенсії завдяки накопичувальній системі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Запровадження другого рівня пенсійної системи - обов'язкового накопичувального може забезпечити певний додатковий відсоток до основної пенсії, що формується солідарним рівнем, але не більше того. Крім того, станеться це не раніше ніж через кілька десятиліть. Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає УНН.
“Насправді, накопичувальний рівень може забезпечити певний додатковий відсоток до основної пенсії, що формується солідарним рівнем, але не більше того. По-перше, внески до накопичувальної системи здійснюються не роботодавцем, а самим працівником із зарплати. Та чи значною сумою будуть такі відрахування зважаючи на розмір сьогоднішніх офіційних зарплат — навіть найактивніші прихильники накопичувального рівня вагаються відповісти ствердно. По-друге, сьогоднішні внески створять результат мінімум через 20 або 30 років. Тобто, тільки через декілька десятиліть сума таких внесків разом із відсотками, які ці гроші ще мають заробити щоб, як мінімум, уникнути знецінення, дозволить розраховувати на збільшення пенсійних виплат”, — зауважили у Мінсоцполітики.
Водночас у міністерстві стверджують, що накопичувальний рівень потрібним. Проте зауважують, що він точно не є панацеєю для сьогоднішніх пенсіонерів та для тих, хто має більше 35 років.
Запроваджувати ж його, як додали у відомстві, треба лише після ґрунтовного опрацювання механізму роботи та створення усіх запобіжників від втрати чи знецінювання внесків протягом усього часу до настання пенсійного віку людини.
Нагадаємо, у НКЦПФР вважають, що законопроект щодо запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи (обов'язкового накопичувального) може бути прийнятий цього року, а система запущена вже наступного року.