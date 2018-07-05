У НКЦПФР заявили про можливість запуску накопичувальних пенсій з наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У НКЦПФР вважають, що законопроект щодо запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи (обов'язкового накопичувального) може бути прийнятий цього року, а система запущена вже наступного року. Про це під час круглого столу повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, передає УНН.
“Другий рівень. Дуже суттєва була проведена робота за минулі 6 місяців. Законопроект розроблений, зараз іде обговорення зі всіма стейкхолдерами. Ми вважаємо, що цього року можливе суттєве зрушення та прийняття законопроекту й запровадження другого рівня вже з наступного року”, — сказав Хромаєв.
Нагадаємо, у НБУ стверджують, що без проведення “спліта” (розділення функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР) неможливе проведення в тому числі пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи. Крім того, відсутність спліта зупинить створення комплексної системи захисту прав споживачів.