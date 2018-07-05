В НКЦБФР заявили о возможности запуска накопительных пенсий со следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В НКЦБФР считают, что законопроект о введении в Украине второго уровня пенсионной системы (обязательного накопительного) может быть принят в этом году, а система запущена в следующем году. Об этом во время круглого стола сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает УНН.
“Второй уровень. Очень существенная была проведена работа за прошедшие 6 месяцев. Законопроект разработан, сейчас идет обсуждение со всеми стейкхолдерами. Мы считаем, что в этом году возможны существенные сдвиги и принятие законопроекта и введение второго уровня уже со следующего года”, — сказал Хромаев.
Напомним, в НБУ утверждают, что без проведения “сплита” (разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР) невозможно проведение в том числе пенсионной реформы, в частности введение второго уровня пенсионной системы. Кроме того, отсутствие сплита остановит создание комплексной системы защиты прав потребителей.