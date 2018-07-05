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Стало известно, вырастут ли пенсии благодаря накопительной системе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Введение второго уровня пенсионной системы - обязательного накопительного может обеспечить определенный дополнительный процент к основной пенсии, которая формируется солидарным уровнем, но не более того. Кроме того, произойдет это не раньше чем через несколько десятилетий. Об этом сообщили в Минсоцполитики, передает УНН.

"На самом деле, накопительный уровень может обеспечить определенный дополнительный процент к основной пенсии, которая формируется солидарным уровнем, но не более того. Во-первых, взносы в накопительную систему осуществляются не работодателем, а самим работником из зарплаты. Но значительной ли суммой будут такие отчисления учитывая размер сегодняшних официальных зарплат - даже самые активные сторонники накопительного уровня колеблются ответить утвердительно. Во-вторых, сегодняшние взносы создадут результат минимум через 20 или 30 лет. То есть, только через несколько десятилетий сумма таких взносов вместе с процентами, которые эти деньги еще должны заработать чтобы, как минимум, избежать обесценивания, позволит рассчитывать на увеличение пенсионных выплат", - отметили в Минсоцполитики.

В то же время в министерстве утверждают, что накопительный уровень необходим. Однако отмечают, что он точно не является панацеей для сегодняшних пенсионеров и для тех, кому больше 35 лет.

Вводить же его, как добавили в ведомстве, следует только после основательной проработки механизма работы и создания всех предохранителей от потери или обесценивания вкладов в течение всего времени до наступления пенсионного возраста человека.

Напомним, в НКЦБФР считают, что законопроект о введении в Украине второго уровня пенсионной системы (обязательного накопительного) может быть принят в этом году, а система запущена уже в следующем году.

Украинские Национальные Новости

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