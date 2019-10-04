Сенцов в Киеве встретился с российской журналисткой Ивлевой

"Летом 15 года я получила смс от Ангелины Карякиной, ныне главного редактора Громадське Телебачення, а тогда просто журналиста. Смс была из зала суда в Ростове-на-Дону. В ней было четыре слова: Олег двадцать, Саша десять. Это был приговор именем Российской Федерации Олегу Сенцову и Александру Кольченко. А сегодня мы вот стоим, обнимаясь с Олегом в центре Киева. Ну, конечно, жизнь - бесконечное чудо. И у меня текут слезы из глаз, и меня утешает Сенцов", - написала Ивлева.

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Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.