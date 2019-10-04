Сенцов у Києві зустрівся з російською журналісткою Івлєвою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов у Києві зустрівся з російською журналісткою і громадською активісткою Вікторією Івлєвою. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Влітку 15 року я отримала смс від Ангеліни Карякіної, нині головного редактора Громадське Телебачення, а тоді просто журналіста. Смс була із залу суду в Ростові-на-Дону. У ній було чотири слова: Олег двадцять, Саша десять. Це був вирок ім’ям Російської Федерації Олегу Сенцову і Олександру Кольченко. А сьогодні ми ось стоїмо, обіймаючись з Олегом в центрі Києва. Ну, звичайно, життя - нескінченне чудо. І у мене течуть сльози з очей, і мене втішає Сенцов”, — написала Івлєва.
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Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.