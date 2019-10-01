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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16525 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Сенцов провів зустріч з Макроном у Франції

Київ • УНН

 • 13506 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Колишній в'язень Кремля і український режисер Олег Сенцов у вівторок зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у французькому місті Страсбург. Відповідне відео опублікував UA:Перший, повідомляє УНН.

Сенцов провів зустріч з Макроном у Франції

Так, зокрема, французький президент запитав Сенцова, чи продовжує той писати.

"Так. Творчий шлях - це ще одна моя дорога", - відповів режисер.

Відзначимо, зустріч відбулася у кулуарах осінньої сесії ПАРЄ.

Нагадаємо, у Страсбурзі 30 вересня стартувала осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня.

Українські Національні Новини

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