Сенцов провів зустріч з Макроном у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Колишній в'язень Кремля і український режисер Олег Сенцов у вівторок зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у французькому місті Страсбург. Відповідне відео опублікував UA:Перший, повідомляє УНН.
Так, зокрема, французький президент запитав Сенцова, чи продовжує той писати.
"Так. Творчий шлях - це ще одна моя дорога", - відповів режисер.
Відзначимо, зустріч відбулася у кулуарах осінньої сесії ПАРЄ.
Нагадаємо, у Страсбурзі 30 вересня стартувала осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня.