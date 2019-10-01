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Сенцов провёл встречу с Макроном во Франции

Киев • УНН

 • 13506 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во французском городе Страсбург. Соответсвующее видео опубликовал UA:Перший, сообщает УНН

Сенцов провёл встречу с Макроном во Франции

Так, в частности, французский президент спросил Сенцова, продолжает ли тот писать.

"Да. Творческий путь – это ещё одна моя дорога", - ответил режисёр.

Отметим, встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.

Напомним, в Страсбурге 30 сентября стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет длиться до 4 октября. 

Украинские Национальные Новости

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