Сенцов провёл встречу с Макроном во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во французском городе Страсбург. Соответсвующее видео опубликовал UA:Перший, сообщает УНН.
Так, в частности, французский президент спросил Сенцова, продолжает ли тот писать.
"Да. Творческий путь – это ещё одна моя дорога", - ответил режисёр.
Отметим, встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.
Напомним, в Страсбурге 30 сентября стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет длиться до 4 октября.