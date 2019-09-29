Завтра в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Страсбурге 30 сентября открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет длиться до 4 октября, передаёт УНН.
Так, на осенней сессии запланировано обращение президента Французской Республики Эммануэля Макрона, который выступит в ПАСЕ и ответит на вопросы парламентариев во вторник 1 октября.
Госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Монтшалин представит сообщение от Комитета министров, а новоизбранный Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, выступит на Ассамблее в среду.
Победитель Премии им. Вацлава Гавела в области прав человека 2019 года, выбранный из трех кандидатов, будет объявлен в понедельник, 30 сентября.
В ходе сессии Ассамблея сосредоточит свое внимание на защите осведомителей, общих стандартах для институтов омбудсмена и защите жертв терроризма, а также на сохранении еврейского культурного наследия. Ассамблея также обсудит доклады о климатических беженцах и трудовой миграции в Восточной Европе, а также о акушерском и гинекологическом насилии.
Кроме того, на сайте ПАСЕ сообщается, что была получена просьба о проведении срочных дебатов на тему «Нарушения демократических прав и подавление мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Моссовет».
Ассамблея примет окончательную повестку дня в день открытия сессии.
Напомним, 21 сентября стало известно, что украинская делегация приняла решение не ехать на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Позже в парламенте сообщили, что часть членов украинской делегации всё же планирует посетить ближайшую сессию ПАСЕ.
Позже присутствие украинских представителей на сессии объяснил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.