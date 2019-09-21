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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46963 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109456 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101350 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108570 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118865 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147883 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148371 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Часть делегации Украины в ПАСЕ решила поехать на сессию ПАСЕ

Часть делегации Украины в ПАСЕ решила поехать на сессию ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 15629 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Часть членов украинской делегации планирует посетить ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook народного депутата от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко.

“Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, вошедших в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины”, — отметил нардеп.

Гончаренко также добавил, что: “интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция”.

Также Алексей Гончаренко отметил, что считает важным, чтобы в работе сессии приняла участие новая глава украинской делегации, депутат от партии “Слуга народа” Елизавета Ясько.

Как писал УНН ранее, делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

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