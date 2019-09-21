Делегація України не поїде на найближчу сесію ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Українська делегація не поїде на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомив в суботу депутат від президентської фракції “Слуга народу”, керівник комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, передає УНН.
“Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігнорування її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ”, — написав Яременко.
Він також додав, що: “Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту”.
Як писав УНН раніше, члени постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи обрали головою делегації ВР у ПАРЄ Єлизавету Ясько.