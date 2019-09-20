Головою делегації ВР у ПАРЄ обрали Єлизавету Ясько
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Члени постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи обрали головою делегації ВР у ПАРЄ Єлизавету Ясько. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook народного депутата України Олексія Гончарука.
“Обрали Єлизавету Ясько (СН) керівником делегації України в ПАРЄ. Першим заступником обрали Сергія Соболєва (Батьківщина), заступником Рустема Умерова (Голос)”, — написав Гончарук.
За його словами на главу делегації України в ПАРЄ претендували 2 кандидата від однієї фракції “Слуги народу” — Єлизавета Ясько і Марія Мезенцева.
Нагадаємо, визначено склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.