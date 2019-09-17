Сформовано склад української делегації в ПАРЄ: стали відомі імена
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Визначено склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Від Слуги Народу - Бардіна Марина, Мережко Олександр, Мезенцева Марія, Забуранна Леся, Кальченко Сергій, Ясько Єлизавета, Овчинникова Юлія; від ОПЗЖ - Льовочкіна Юлія; від Батьківщини - Соболєв Сергій; від ЄС - Гончаренко Олексій; від Голосу - Василенко Леся; від депутатської групи "За майбутнє" - Лубинець Дмитро", - написав Гончаренко.
Він також висловив сподівання, що їм "вдасться залишити розбіжності і об'єднатися на міжнародній арені заради України".
"З завтрашнього дня приступаємо до роботи!" - повідомив Гончаренко.
Нагадаємо, осіння сесія ПАРЄ розпочнеться 30 вересня. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон виступить у Парламентській Асамблеї Ради Європи і відповість на питання парламентарів.