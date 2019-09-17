Сформирован состав украинской делегации в ПАСЕ: стали известны имена
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Определен состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"От Слуги Народа — Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия; от ОПЗЖ — Левочкина Юлия; от Батькивщины — Соболев Сергей; от ЕС — Гончаренко Алексей; от Голоса — Василенко Леся; от депутатской группы За майбутне — Лубинец Дмитрий", - написал Гончаренко.
Он также выразил надежду, что им "удастся оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины".
"С завтрашнего дня приступаем к работе!" - сообщил Гончаренко.
Напомним, осенняя сессия ПАСЕ начнется 30 сентября. Президент Французской Республики Эммануэль Макрон выступит в Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ответит на вопросы парламентариев.