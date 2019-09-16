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Осіння сесія ПАРЄ: очікується доповідь Макрона, обговорення питання кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон виступить у Парламентській Асамблеї Ради Європи і відповість на питання парламентарів у вівторок, 1 жовтня, під час сесії, присвяченій 70-річчю Ради Європи. Про це йдеться в порядку денному осінньої сесії ПАРЄ, яка починається 30 вересня, передає кореспондент УНН.

Так, держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Амелі де Монтшалін представить доповідь від Комітету міністрів, а нещодавно обраний генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич звернеться до Асамблеї.

Під час осінньої сесії Асамблея також обговорить ситуацію з кримськими татарами, кліматичними біженцями та трудову міграцію в Східній Європі.

Як повідомляв УНН, затвердження проекту резолюції ПАРЄ щодо кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.

Українські Національні Новини

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