Затвердження проекту резолюції ПАРЄ з приводу кримських татар перенесли - Ар'єв
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Затвердження проекту резолюції ПАРЄ з приводу кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Володимира Ар’єва.
“Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки. Цікаво, що перенесення підтримали росіяни”, — повідомив Ар’єва.
“Вони запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим, проте доповідач послався на міжнародне право і заявив про неможливість такого візиту. Отже, робота над доповіддю триватиме і є шанс на цілком адекватний фінальний текст. Боротьба теж триває”, — додав він.
Як писав УНН, Україна закликає ПАРЄ до амбіційних рішень щодо повернення Криму.