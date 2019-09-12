В умовах "кризи довіри": Україна закликає ПАРЄ до амбіційних рішень щодо повернення Криму

“Нинішнє засідання Комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації, на якому розглядатиметься проєкт доповіді щодо ситуації з кримськими татарами, має стати важливим кроком у спільних зусиллях з притягнення до відповідальності за порушення прав і свобод людини на окупованих територіях України”, — зазначили у МЗС.

Дипломати очікують, що остаточний документ Асамблеї не лише підтвердить, але й посилить позицію Ради Європи, закликавши Російську Федерацію:

— припинити тимчасову окупацію Криму, яка є першопричиною та єдиним джерелом системних порушень прав людини на півострові;

— дотримуватись всіх обов’язків держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини;

— негайно звільнити українських громадян, які продовжують незаконно утримуватись на території окупованого Криму та в Росії;

— припинити протиправне застосування законодавства держави-окупанта — РФ, в тому числі щодо примусового призову до окупаційної армії та протиправне переміщення населення на та з території РФ.

Як підкреслюють в МЗС, приймаючи нові рішення, організації важливо не понижувати задану планку, вимагаючи від Росії виконання раніше ухвалених вимог, але й посилити тиск на державу-окупанта, таким чином сприяючи припиненню стану окупації та порушенням прав людини на півострові.

“Вважаємо, що в умовах кризи довіри до Організації, яка була спровокована самою Парламентською асамблею, спільними кроками, зокрема новими амбіційними рішеннями щодо повернення Криму Україні, ми зможемо відновити авторитет Ради Європи як важливого правового орієнтиру в Європі в галузі захисту прав людини”, — наголосили в дипвідомстві.

Як повідомляв УНН, “криза довіри до Ради Європи” почалась 26 червня цього року, коли ПАРЄ повернула повноваження делегації РФ в повному обсязі.

На знак протесту делегація України покинула сесію, її підтримали представники Естонії, Латвії, Литви, Грузії, Словаччини та частина делегатів Польщі.

Зазначимо, у 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени — права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не брала участі у сесіях ПАРЄ.