В условиях "кризиса доверия": Украина призывает ПАСЕ к амбициозным решениям по возвращению Крыма

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина ожидает, что по итогам заседания Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами, окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав Российскую Федерацию, в частности, прекратить временную оккупацию Крыма. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой комментарии МИД о заседании Комитета, передает УНН.