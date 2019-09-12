В условиях "кризиса доверия": Украина призывает ПАСЕ к амбициозным решениям по возвращению Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина ожидает, что по итогам заседания Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами, окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав Российскую Федерацию, в частности, прекратить временную оккупацию Крыма. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой комментарии МИД о заседании Комитета, передает УНН.
“Нынешнее заседание Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами, должно стать важным шагом в совместных усилиях по привлечению к ответственности за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украины”, — отметили в МИД.
Дипломаты ожидают, что окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав Российскую Федерацию:
— прекратить временную оккупацию Крыма, которая является первопричиной и единственным источником системных нарушений прав человека на полуострове;
— соблюдать все обязанностей государства-оккупанта согласно международного гуманитарного права и международного права в области прав человека;
— немедленно освободить украинских граждан, которые продолжают незаконно удерживаться на территории оккупированного Крыма и в России;
— прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта — РФ, в том числе по принудительному призыву в оккупационной армии и противоправное перемещение населения на и с территории РФ.
Как подчеркивают в МИД, принимая новые решения, организации важно не снижать заданную планку, требуя от России выполнения ранее принятых требований, но и усилить давление на государство-оккупант, таким образом способствуя прекращению состояния оккупации и нарушением прав человека на полуострове.
“Считаем, что в условиях кризиса доверия к Организации, которая была спровоцирована самой Парламентской ассамблеей, совместными шагами, в частности новыми амбициозными решениями по возвращению Крыма Украине, мы сможем восстановить авторитет Совета Европы как важного правового ориентира в Европе в области защиты прав человека”, — отметили в дипведомстве.
Как сообщал УНН, “кризис доверия в Совет Европы” начался 26 июня этого года, когда ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме.
В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.
Отметим, в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюции ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены — права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не принимала участия в сессиях ПАСЕ.