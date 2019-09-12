Утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли - Арьев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Владимира Арьева.
“Докладчик Мануэль Торнаре готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки. Интересно, что перенос поддержали россияне”, — сообщил Арьев.
“Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, однако докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и шанс на вполне адекватный финальный текст. Борьба тоже продолжается”, — добавил он.
Как писал УНН, Украина призывает ПАСЕ к амбициозных решений по возвращению Крыма.