Осенняя сессия ПАСЕ: ожидается доклад Макрона, обсуждение вопроса крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Французской Республики Эммануэль Макрон выступит в Парламентской Ассамблее Совета Европы и ответит на вопросы парламентариев во вторник, 1 октября, во время сессии, посвященной 70-летию Совета Европы. Об этом говорится в повестке дня осенней сессии ПАСЕ, которая начинается 30 сентября, передаёт корреспондент УНН.
Так, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Амели де Монтшалин представит сообщение от Комитета министров, а недавно избранный генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратится к Ассамблее.
В ходе осенней сессии Ассамблея также обсудит ситуацию с крымскими татарами, климатическими беженцами и трудовую миграцию в Восточной Европе.
Как сообщал УНН, утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации.