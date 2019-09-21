Делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ

“Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ”, — написал Яременко.

Он также добавил, что: “Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента”.

Как писал УНН ранее, члены постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы избрали председателем делегации ВР в ПАСЕ Елизавету Ясько.