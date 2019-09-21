Частина делегації України в ПАРЄ вирішила поїхати на сесію ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Частина членів української делегації планує відвідати найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис у Facebook народного депутата від “Європейської солідарності” Олексія Гончаренка.
“Інтереси України треба відстоювати. Тому ті представники старої делегації, які увійшли до нового складу, включаючи мене, збираються їхати на сесію, щоб представити позицію України” — зазначив нардеп.
Гончаренко також додав, що: “інтереси України треба відстоювати. Тому ті представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, включаючи мене, збираються їхати на сесію, щоб представити позицію України. Вважаю неприпустимим, щоб на такому важливому міжнародному майданчику, як ПАРЄ, звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція”.
Також Олексій Гончаренко зазначив, що вважає важливим, аби у роботі сесії взяла участь і нова глава української делегації, депутатка від партії “Слуга народу” Єлизавета Ясько.
Як писав УНН раніше, делегація України не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.