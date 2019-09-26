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Кулеба объяснил ситуацию с участием Украины в осенней сессии ПАСЕ

Киев • УНН

 • 13085 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украинська делегация не подала полномочия на утверждение в ходе осенней сессии ПАСЕ, но не исключено, что она подаст их на следующую сессию. Об этом в комментарии журналистам в Киеве сказал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Кулеба объяснил ситуацию с участием Украины в осенней сессии ПАСЕ

Отвечая на вопрос о формате гибридного участия украинской делегации в осенней сессии в ПАСЕ, он отметил, что, по его мнению, "там на самом деле нет гибридности, хотя слово модное".

"Парламент принял свое решение, я узнал о нем от парламента. Решение заключается в том, чтобы не подавать полномочия свои на утверждение именно во время осенней сессии. Это не значит, что они не будут поданы никогда. Есть вопросы процесса, позиция парламента, которую надо уважать. Мне в этой позиции нравится то, что новый парламент четко показал, что он все помнит, что есть нечто высшее, чем изменение политических сил или изменение делегаций. Есть стратегический национальный интерес государства, именно в Парламентской ассамблее, и новый парламент это осознает", - сказал Кулеба.

Комментируя тот факт, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" послала своего кандидата на сессию, вице-премьер отметил, что "у нас демократическая страна".

"Там есть тонкий юридический момент. Дело в том, что госпожа Левочкина входила и в прежнюю делегацию, и входит в новую. Согласно правилам ПАСЕ, до тех пор, пока ассамблея не утвердит полномочия новой делегации, полномочия старой делегации остаются в силе. Поэтому госпожа Левочкина юридически формально входит туда в статусе члена бывшей делегации... Госпожа Левочкина будет, очевидно, представлять в ПАСЕ интересы своей политической силы, а не интересы новой украинской делегации", - пояснил он.

Напомним, Дмитрий Кулеба также заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский высказывался по поводу Германии в разговоре с американским лидером из-за ситуации в ПАСЕ и "Северный поток - 2".

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