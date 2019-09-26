Не треба виривати з контексту: в уряді пояснили слова Зеленського щодо Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловлювався щодо Німеччини в розмові з американським лідером через ситуацію у ПАРЄ і "Північний потік - 2". Про це у коментарі журналістам у Києві сказав віце-прем'єр-міністр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Президент Зеленський доволі чітко пояснив зміст і контекст цих слів, розмова відбувалась на тлі повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи, де якраз Франція і Німеччина відігравали ключову роль в цьому процесі. Це відбувалось навколо процесів щодо "Північного потоку - 2", тому я б не виривав ці слова з контексту", - сказав Кулеба.
З його слів, Україна вдячна канцлеру Ангелі Меркель і Німеччині загалом за підтримку, яку Україна отримувала з 2019 року.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського. З неї стало відомо про те, що під час розмови Меркель розкритикували.
Після цього в уряді Німеччини заявили, що надали Україні допомогу на майже 1,4 млрд євро.