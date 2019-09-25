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Трамп і Зеленський в розмові розкритикували Меркель - стенограма

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп і його український колега Володимир Зеленський зійшлися на тому, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і весь Європейський союз, роблять недостатньо для України, передає УНН з посиланням на стенограму.

Трамп і Зеленський в розмові розкритикували Меркель - стенограма

"Скажу, що ми багато робимо для України. Ми витрачаємо багато сил і багато часу. Набагато більше, ніж роблять європейські країни, і вони повинні допомагати вам більше... Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять - це говорять, і я думаю, що ви повинні запитати їх про це. Коли я розмовляв з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить", - сказав Трамп.

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За його словами, багато європейських країн говорять одне і те ж, але нічого не роблять для України на відміну від США.

"Так, ви абсолютно праві. Не тільки 100%, але насправді 1000% і я можу сказати вам наступне. Я поговорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також зустрівся і поговорив з Макроном, і я сказав їм, що вони роблять не так багато, як повинні робити з питань, пов'язаних з санкціями. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють стільки, скільки повинні працювати для України. Виявляється, що, хоча логічно, Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж Європейський Союз, і я дуже вдячний вам за це, тому що Сполучені Штати роблять дуже багато для України. Набагато більше, ніж в Євросоюзі, особливо коли мова йде про санкції проти Російської Федерації", - відповів йому український Президент.

Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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