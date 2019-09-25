Трамп и Зеленский в разговоре раскритиковали Меркель – стенограмма

“Скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много сил и много времени. Гораздо больше, чем делают европейские страны, и они должны помогать вам больше... Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают — это говорят, и я думаю, что вы должны спросить их об этом. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает”, — сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп в разговоре с Зеленским упоминал расследование относительно Байдена

По его словам, многие европейские страны говорят одно и то же, но ничего не делают для Украины в отличии от США.

“Да, вы абсолютно правы. Не только 100%, но на самом деле 1000% и я могу сказать вам следующее. Я поговорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и поговорил с Макроном, и я сказал им, что они делают не так много, как должны делать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины. Оказывается, что, хотя логически, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически Соединенные Штаты являются гораздо большим партнером, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам за это, потому что Соединенные Штаты делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем в Евросоюзе, особенно когда речь идет о санкциях против Российской Федерации”, — ответил ему украинский Президент.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.