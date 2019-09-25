Трамп и Зеленский в разговоре раскритиковали Меркель – стенограмма

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 53216 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 111016 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 101476 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 157447 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 206423 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 184839 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 229315 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204489 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 461898 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237212 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 95867 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 31048 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 61462 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 34710 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 59455 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 227920 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 209845 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 295697 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 461908 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 559008 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 157461 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 70862 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 67880 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 73677 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104011 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Трамп и Зеленский в разговоре раскритиковали Меркель – стенограмма

Киев • УНН

 • 20346 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский сошлись на том, что канцлер Германии Ангела Меркель, как и весь Европейский союз, делают недостаточно для Украины, передаёт УНН со ссылкой на стенограмму.

Трамп и Зеленский в разговоре раскритиковали Меркель – стенограмма

“Скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много сил и много времени. Гораздо больше, чем делают европейские страны, и они должны помогать вам больше... Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают — это говорят, и я думаю, что вы должны спросить их об этом. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает”, — сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп в разговоре с Зеленским упоминал расследование относительно Байдена

По его словам, многие европейские страны говорят одно и то же, но ничего не делают для Украины в отличии от США.

“Да, вы абсолютно правы. Не только 100%, но на самом деле 1000% и я могу сказать вам следующее. Я поговорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и поговорил с Макроном, и я сказал им, что они делают не так много, как должны делать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины. Оказывается, что, хотя логически, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически Соединенные Штаты являются гораздо большим партнером, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам за это, потому что Соединенные Штаты делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем в Евросоюзе, особенно когда речь идет о санкциях против Российской Федерации”, — ответил ему украинский Президент.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07