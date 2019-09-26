Уряд Німеччини: Україні надана допомога майже на 1,4 млрд євро

Крім того, Німеччина поставила Україні гуманітарну допомогу на суму 110 млн євро, а також надала кредити в сукупному розмірі 500 млн євро. Ще 25 млн євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, в тому числі моніторинг конфлікту. ФРН — третій за величиною донор України після Євросоюзу і США, випливає з оновлених даних Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Президент США Дональд Трамп 25 вересня закликав ряд країн ЄС, в тому числі Німеччину і Францію, збільшити розмір їх допомоги Україні. Трамп критикував Берлін ще два місяці тому, під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Так, канцлер ФРН Ангела Меркель згадує Україну в розмовах з Трампом, але “нічого не робить”, йдеться в оприлюдненій стенограмі їх липневої бесіди.

Як писав УНН, німецькі ЗМІ відреагували на розшифровку розмови між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським та відзначили репліки, де висловлювалася критика у сторону німецького канцлера Ангели Меркель.