Німецькі ЗМІ про розшифровку: незрозуміло, чи критикував Зеленський Меркель та Німеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Німецькі ЗМІ відреагували на розшифровку розмови між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським та відзначили репліки, де висловлювалася критика у сторону німецького канцлера Ангели Меркель, пише УНН з посиланням на матеріал видання Spiegel.
Трамп також розкритикував Ангелу Меркель в телефонній розмові в кінці липня. Трамп розповів Зеленському, що канцлер тільки говорила про Україну, “але вона нічого не робить”. США витратили багато часу і зусиль на Україну. “Набагато більше, ніж європейські держави, і вони повинні допомагати вам більше, ніж роблять насправді. Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, це розмовляють”. США, з іншого боку, ставилися до України “дуже, дуже добре”.
Пізніше Зеленський заявив, що Трамп був правим приблизно на “тисячу відсотків” — німецькі журналісти зазначають, що “залишається неясним, чи йде мова про звинувачення проти Німеччини, про підтримку США або й про те, і про інше”. Зеленський додав, що в бесідах з Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном він заявив, що вони недостатньо працюють над санкціями щодо Росії. “Хоча логічно Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж Європейський Союз”.
Як зазначав УНН, у МЗС РФ відреагували на стенограму розмови Зеленського і Трампа.