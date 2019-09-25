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Немецкие СМИ о расшифровке: непонятно, критиковал ли Зеленский Меркель и Германию

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Немецкие СМИ отреагировали на расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и отметили реплики, где высказывалась критика в сторону немецкого канцлера Ангелы Меркель, пишет УНН со ссылкой на материал издания Spiegel.

Немецкие СМИ о расшифровке: непонятно, критиковал ли Зеленский Меркель и Германию

Трамп также раскритиковал Ангелу Меркель в телефонном разговоре в конце июля. Трамп рассказал Зеленскому, что канцлер только говорила об Украине, “но она ничего не делает”. США потратили много времени и усилий на Украину. “Гораздо больше, чем европейские государства, и они должны помогать вам больше, чем делают на самом деле. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это разговаривают”. США, с другой стороны, относились к Украине “очень, очень хорошо”.

Позже Зеленский заявил, что Трамп был прав примерно на “тысячу процентов” — немецкие журналисты отмечают, что “остается неясным, идет ли речь об обвинениях против Германии, о поддержке США или и о том, и о другом”. Зеленский добавил, что в беседах с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что они недостаточно работают над санкциями в отношении России. “Хотя логически Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, технически Соединенные Штаты являются гораздо более крупным партнером, чем Европейский Союз”.

Как отмечал УНН, в МИД РФ отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа.

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