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У МЗС РФ відреагували на стенограму розмови Зеленського і Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Спроба “демократів в США організувати імпічмент” для Дональда Трампа через розмови з Володимиром Зеленським нібито “може привести до того, що Сполучені Штати будуть зганьблені на міжнародному рівні”. Таку думку висловила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в своєму Facebook, передає УНН.

У МЗС РФ відреагували на стенограму розмови Зеленського і Трампа

Захарова розповіла, що ознайомилася зі стенограмою розмови Трампа і Зеленського, що стала приводом для звинувачень на адресу президента США. “Ця така робота у демократів в США виставляти свою країну на всесвітнє посміховисько?”, — поставила вона запитання.

Захарова нагадала, що раніше влада США намагалася переслідувати засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа за публікацію конфіденційних документів, в той час як зараз роблять це самі. “Виходить, Джуліан Ассанж — це практично Герой США. Адже він надав громадськості не один, а тисячі матеріалів аналогічного характеру. Не дуже зрозуміло, чому свого часу демократи ж на нього і образилися. Та так, що почали переслідувати по всьому світу”, — написала представник МЗС.

Слідом за цим вона запропонувала “продовжити банкет” і почати публікувати інші секретні документи — звіти з закритих засідань ЦРУ, ФБР, Пентагону, стенограми переговорів з партнерами по НАТО.

Як писав УНН, американські журналісти відзначили, що опублікована розшифровка — є переказом розмови.

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