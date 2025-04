Американські журналісти відзначили, що опублікована розшифровка - є переказом розмови

З розшифровки розмови випливає, що Трамп просив Зеленського розслідувати справу компанії сина Джо Байдена. “Багато говорять про сина Джо Байдена, ніби Байден припинив розслідування, і багато хто хоче знати про це, так що все, що ви з генеральним прокурором могли б зробити, було б чудово. Байден хвалився тим, що зупинив переслідування, так що якщо ви б могли розслідувати... По-моєму, це звучить жахливо”, — сказав Трамп під час розмови.

Зеленський відповів, що українська влада розслідує цю справу.

В опублікованій стенограмі відзначається, що це не дослівна розшифровка розмови Трампа і Зеленського.

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що під час бесіди Трамп нібито тиснув на Зеленського, щоб той посприяв у розслідуванні діяльності компанії сина Байдена в Україні. Противники Трампа звинувачували президента США в тому, що він пов’язав розслідування проти сина Байдена з виділенням Україні допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів.

The biggest clue that the Ukraine conversation has been condensed is on the first page: It's a 30 min convo that's been conveyed in just five pages. pic.twitter.com/Ge2WDMJzEv

— Annie Linskey (@AnnieLinskey) September 25, 2019

Варто нагадати, що Трамп і Зеленський в розмові розкритикували Меркель.