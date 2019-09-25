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Американские журналисты отметили, опубликованная расшифровка - является пересказом разговора

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Администрация президента США опубликовала стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося 25 июля, однако американские журналисты заметили примечание, на которой указано, что это пересказ разговора, передает УНН со ссылкой частности на Twitter американской журналистки изданий The Washington Post и Bloomberg Энни Лински.

Американские журналисты отметили, опубликованная расшифровка - является пересказом разговора

Из расшифровки разговора следует, что Трамп просил Зеленского расследовать дело компании сына Джо Байдена. “Много говорят о сыне Джо Байдена, будто Байден прекратил расследование, и многие хотят знать об этом, так что все, что вы с генеральным прокурором могли бы предпринять, было бы великолепно. Байден хвастался тем, что остановил преследование, так что если вы бы могли расследовать... По-моему, это звучит ужасно”, — сказал Трамп во время разговора. Зеленский ответил, что украинские власти расследуют это дело.

Зеленский ответил, что украинская власть расследует это дело.

В опубликованной стенограмме отмечается, что это не дословная расшифровка разговора Трампа и Зеленского.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что во время беседы Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы тот посодействовал в расследовании деятельности компании сына Байдена в Украине. Противники Трампа обвиняли президента США в том, что он увязал расследование против сына Байдена с выделением Украине помощи в размере 250 миллионов долларов.

The biggest clue that the Ukraine conversation has been condensed is on the first page: It’s a 30 min convo that’s been conveyed in just five pages. pic.twitter.com/Ge2WDMJzEv

— Annie Linskey (@AnnieLinskey) September 25, 2019

Стоит напомнить, что Трамп и Зеленский в разговоре раскритиковали Меркель.

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