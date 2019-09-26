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Кулеба пояснив ситуацію з участю України в осінній сесії ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Украінська делегація не подала повноваження на затвердження на час осінньої сесії ПАРЄ, але не виключено, що вона подасть їх на наступну сесію. Про це в коментарі журналістам у Києві сказав віце-прем’єр-міністр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Кулеба пояснив ситуацію з участю України в осінній сесії ПАРЄ

Відповідаючи на питання про формат гібридної участі української делегації в осінньої сесії в ПАРЄ, він зазначив, що, на його думку, “там насправді немає гібридності, хоча слово модне”.

“Парламент ухвалив своє рішення, я дізнався про нього від парламенту. Рішення полягає в тому, щоб не подавати повноваження свої на затвердження саме під час осінньої сесії. Це не означає, що вони не будуть подані ніколи. Є питання процесу, є позиція парламенту, яку треба поважати. Мені в цій позиція подобається те, що новий парламент чітко показав, що він все пам’ятає, що є щось вище, ніж зміна політичних сил або зміна делегацій. Є стратегічний національний інтерес держави, конкретно в Парламентській асамблеї, і новий парламент це усвідомлює”, — сказав Кулеба.

Коментуючи той факт, що “Опозиційна платформа — За життя” послала свого кандидата на сесію, віце-прем’єр зауважив, що “у нас демократична країна”.

“Там є тонкий юридичний момент. Справа в тому, що пані Льовочкіна входила і до колишньої делегації, і входить до нової. Відповідно до правил ПАРЄ, до тих пір, поки асамблея не затвердить повноваження нової делегації, повноваження старої делегаціі залишаються чинними. Тому пані Льовочкіна юридично формально входить туди в статусі члена колишньої делегації... Пані Льовочкіна буде, очевидно, представляти в ПАРЄ інтереси своєї політичної сили, а не інтереси нової української делегації”, — пояснив він.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба також заявив, що Президент України Володимир Зеленський висловлювався щодо Німеччини в розмові з американським лідером через ситуацію у ПАРЄ і “Північний потік — 2”.

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