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Завтра у Страсбурзі розпочинається осіння сесія ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Страсбурзі 30 вересня відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня, передає УНН.

Завтра у Страсбурзі розпочинається осіння сесія ПАРЄ

Так, на осінній сесії заплановане звернення президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, який виступить в ПАРЄ і відповість на питання парламентаріїв у вівторок 1 жовтня.

Держсекретар Франції з європейських справ Амелі де Монтшалін представить повідомлення від Комітету міністрів, а новообраний Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч Бурич, виступить на Асамблеї в середу.

Переможець Премії ім. Вацлава Гавела в області прав людини 2019 року, обраний з трьох кандидатів, буде оголошений в понеділок, 30 вересня.

Під час сесії Асамблея зосередить свою увагу на захисті інформаторів, загальних стандартах для інститутів омбудсмена і захисту жертв тероризму, а також на збереженні єврейської культурної спадщини. Асамблея також обговорить доповіді про кліматичних біженців та трудової міграції в Східній Європі, а також про акушерське і гінекологічне насильство.

Крім того, на сайті ПАРЄ повідомляється, що було отримане прохання про проведення термінових дебатів на тему “Порушення демократичних прав і придушення мирних протестів в Російській Федерації на тлі виборів до Московської Ради”.
Асамблея прийме остаточний порядок денний в день відкриття сесії.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що українська делегація прийняла рішення не їхати на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.

Пізніше в парламенті повідомили, що частина членів української делегації все ж планує відвідати найближчу сесію ПАРЄ.

Пізніше присутність українських представників на сесії пояснив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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