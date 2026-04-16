Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Киев • УНН
Сенаторы не поддержали вывод войск без разрешения Конгресса. Республиканское большинство оставило военные полномочия за администрацией Трампа.
Сенат США не поддержал резолюцию, которая предусматривала прекращение войны с Ираном и вывод американских войск до получения разрешения Конгресса на дальнейшие действия. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Документ, инициированный демократами, поддержали 47 сенаторов, тогда как 52 выступили против. Республиканская партия, имеющая большинство в Сенате, не поддержала эту инициативу.
Демократы заявляют, что война с Ираном является незаконной и неоправданной. Они также подчеркнули, что продолжат инициировать голосование по этому вопросу до завершения конфликта.
Как отмечает агентство, это уже четвертый случай в 2026 году, когда Сенат фактически отказался ограничить военные полномочия президента, оставив решение относительно дальнейших действий за администрацией Дональда Трампа.
Белый дом заявляет, что переговоры с Ираном продолжаются15.04.26, 21:30 • 1734 просмотра