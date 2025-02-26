Сенат Румынии одобрил закон о сбивании беспилотников, нарушивших границу

Парламент Румынии принял "закон о беспилотниках", который предусматривает обезвреживание или уничтожение дронов, незаконно залетающих в воздушное пространство государства. Об этом сообщает Romania Journal, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за закон проголосовал 81 депутат верхней палаты парламента Румынии, тогда как еще 12 выступили против, а двое воздержались.

Инициированный правительством документ предусматривает, что беспилотники, которые незаконно пересекают границу и осуществляют полеты без разрешения, могут быть обезврежены или даже уничтожены.

Теперь остается решить, кто будет иметь право принимать соответствующее решение, отмечает издание.

Обычно в таких ситуациях речь идет о командирах, которые выполняют миссию в соответствующем районе. Они должны иметь право открывать огонь по беспилотникам, которые несанкционированно входят в воздушное пространство Румынии,

По его мнению, у Румынии должна быть "очень короткая цепочка принятия решения" об открытии огня по беспилотникам.

Будем надеяться, что благодаря приказам, которые будут отдаваться на основе закона, действие будет проведено в очень короткие сроки, потому что у вас не так много времени для выполнения миссии,