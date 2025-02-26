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Сенат Румунії схвалив закон щодо збиття безпілотників, які порушили кордон

Сенат Румунії схвалив закон щодо збиття безпілотників, які порушили кордон

Київ  •  УНН

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Сенат Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати дрони, які незаконно перетинають повітряний простір країни. Документ передбачає швидке прийняття рішень щодо знешкодження безпілотників командирами на місцях.

Парламент Румунії ухвалив "закон про безпілотники", який передбачає знешкодження або знищення дронів, що незаконно залітають у повітряний простір держави. Про це повідомляє Romania Journal, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що за закон проголосував 81 депутат верхньої палати парламенту Румунії, тоді як ще 12 виступили проти, а двоє утрималися.

Ініційований урядом документ передбачає, що безпілотники, які незаконно перетинають кордон і здійснюють польоти без дозволу, можуть бути знешкоджені або навіть знищені.

Тепер залишається вирішити, хто матиме право приймати відповідне рішення, зауважує видання.

Зазвичай у таких ситуаціях мова йде про командирів, котрі виконують місію у відповідному районі. Вони повинні мати право відкривати вогонь по безпілотниках, які несанкціоновано входять у повітряний простір Румунії,

- пояснив генерал Вірджіл Белекану, колишній командир багатонаціональної бригади Seebrig.

На його думку, у Румунії має бути "дуже короткий ланцюжок прийняття рішення" про відкриття вогню по безпілотниках.

Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які віддаватимуться на основі закону, дія буде проведена в дуже короткі терміни, тому що у вас не так багато часу для виконання місії,

додав генерал Белекану.

Нагадаємо

30 січня румунські ВПС піднімали два винищувачі F-16 через наближення російських дронів до кордону під час атаки на Україну. Міноборони Румунії засудило атаки РФ та провело оповіщення населення в повіті Тулча.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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