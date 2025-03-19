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Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно россии - Зеленский

Киев • УНН

 • 16928 просмотра

Президент Украины заявил, что ночные атаки рф разрушают энергетику и инфраструктуру. путин фактически отклонил предложение полного прекращения огня, продолжая удары по гражданским объектам.

Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно россии - Зеленский

российский диктатор владимир путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Об этом в своем Telegram-канале заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, сейчас во многих регионах "буквально слышно, что на самом деле нужно россии".

Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской области, Житомирской области, Сумской области, Черниговской области, Полтавской области, Харьковской области, Кировоградской области, Днепропетровской области и Черкасской области

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно такие ночные атаки россии разрушают "нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев".

И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира. Сегодня путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну

- отметил Президент.

По его убеждению, таким ответом могли бы стать санкции против россии, помощь Украине, укрепление союзников в свободном мире и работа ради гарантий безопасности.

"И только реальное прекращение россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - резюмировал Зеленский.

Напомним

18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".

Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.

путин хочет предпринять несколько наступательных действий, чтобы пойти на прекращение огня с ультиматумами к Украине - Зеленский18.03.25, 23:19 • 17932 просмотра

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