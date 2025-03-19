Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно россии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что ночные атаки рф разрушают энергетику и инфраструктуру. путин фактически отклонил предложение полного прекращения огня, продолжая удары по гражданским объектам.
российский диктатор владимир путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Об этом в своем Telegram-канале заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, сейчас во многих регионах "буквально слышно, что на самом деле нужно россии".
Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской области, Житомирской области, Сумской области, Черниговской области, Полтавской области, Харьковской области, Кировоградской области, Днепропетровской области и Черкасской области
Он подчеркнул, что именно такие ночные атаки россии разрушают "нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев".
И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира. Сегодня путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну
По его убеждению, таким ответом могли бы стать санкции против россии, помощь Украине, укрепление союзников в свободном мире и работа ради гарантий безопасности.
"И только реальное прекращение россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - резюмировал Зеленский.
Напомним
18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".
Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.
путин хочет предпринять несколько наступательных действий, чтобы пойти на прекращение огня с ультиматумами к Украине - Зеленский18.03.25, 23:19 • 17932 просмотра