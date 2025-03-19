Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне росії - Зеленський

російський диктатор володимир путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Про це у своєму Telegram-каналі заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За словами глави держави, зараз у багатьох регіонах "буквально чути, що насправді потрібне росії".

Близько 40 "шахедів" у нашому небі, працює ППО. На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини - написав Зеленський.

Він підкреслив, що саме такі нічні атаки росії руйнують "нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців".

І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру. Сьогодні путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну - зазначив Президент.

На його переконання, такою відповіддю могли б стати санкції проти росії, допомога Україні, зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки.

"І тільки реальне припинення росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна пройшла "дуже добре".

Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.

путін хоче зробити кілька наступальних дій, щоб піти на припинення вогню з ультиматумами до України - Зеленський