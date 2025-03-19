Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що нічні атаки рф руйнують енергетику та інфраструктуру. путін фактично відхилив пропозицію повного припинення вогню, продовжуючи удари по цивільних об'єктах.
російський диктатор володимир путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Про це у своєму Telegram-каналі заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави держави, зараз у багатьох регіонах "буквально чути, що насправді потрібне росії".
Близько 40 "шахедів" у нашому небі, працює ППО. На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини
Він підкреслив, що саме такі нічні атаки росії руйнують "нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців".
І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру. Сьогодні путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну
На його переконання, такою відповіддю могли б стати санкції проти росії, допомога Україні, зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки.
"І тільки реальне припинення росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна пройшла "дуже добре".
Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.
путін хоче зробити кілька наступальних дій, щоб піти на припинення вогню з ультиматумами до України - Зеленський18.03.25, 23:19 • 17938 переглядiв