"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пока нет перспективы получения рф иранских ракет. Об этом он рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Нет, нет. Гипотетически существует всегда, но реальной нет, - заявил Буданов, комментируя вопрос, есть ли перспектива получения рф иранских ракет.

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Буданов заявлял, что информация о наличии у рф иранских баллистических ракет не соответствует действительности.