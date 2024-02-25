"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет
Киев • УНН
Руководитель военной разведки Украины заявил, что пока не существует реальной перспективы приобретения россией иранских ракет.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пока нет перспективы получения рф иранских ракет. Об этом он рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.
Нет, нет. Гипотетически существует всегда, но реальной нет,
Дополнение
Буданов заявлял, что информация о наличии у рф иранских баллистических ракет не соответствует действительности.
"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет
Руководитель военной разведки Украины заявил, что пока не существует реальной перспективы приобретения россией иранских ракет.
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