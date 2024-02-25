"Наразі реальної перспективи немає": Буданов про отримання рф іранських ракет
Київ • УНН
Керівник воєнної розвідки України заявив, що наразі не існує реальної перспективи придбання росією іранських ракет.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі немає перспективи отримання рф іранських ракет. Про це він розповів журналістами у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
Ні, немає. Гіпотетично існує завжди, але реальної немає,
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Буданов заявляв, що інформація про наявність у рф іранських балістичних ракет не відповідає дійсності.