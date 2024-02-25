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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"Наразі реальної перспективи немає": Буданов про отримання рф іранських ракет

Київ • УНН

 • 26695 перегляди

Керівник воєнної розвідки України заявив, що наразі не існує реальної перспективи придбання росією іранських ракет.

"Наразі реальної перспективи немає": Буданов про отримання рф іранських ракет

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі немає перспективи отримання рф іранських ракет. Про це він розповів журналістами у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.

Ні, немає. Гіпотетично існує завжди, але реальної немає,

- заявив Буданов, коментуючи питання, чи є перспектива отримання рф іранських ракет.

Доповнення

Буданов заявляв, що інформація про наявність у рф іранських балістичних ракет не відповідає дійсності.

Павло Башинський

Павло Башинський

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