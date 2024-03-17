Сейчас 38 человек находится в больнице в результате удара по Одессе в эту пятницу - ОВА

В результате удара по Одессе, который был нанесен 15 марта, в больнице находится 38 пострадавших, 11 из которых в тяжелом состоянии. В городе удалось восстановить электроснабжение, но еще 230 абонентов остаются без газоснабжения.

Об этом рассказал заместитель председателя Одесской ОГА Дмитрий Радулов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Это трагическая дата в истории Одессы. Вчера, к сожалению, у нас была 21 жертва. Это был 39-летний Виталий Алимов - сотрудник ГСЧС. По состоянию на последнее время мы имеем в больнице 38 человек пострадавших. Они проходят курс лечения, получают всю необходимую медицинскую помощь. Есть 11 человек, которые еще в тяжелом состоянии. Также в больнице находится 4 сотрудника ГСЧС, два из которых в тяжелом состоянии - сказал Радулов.

Он добавил, что в Одессе удалось восстановить электроснабжение, которое было повреждено в результате удара, но еще 230 абонентов остаются без газоснабжения.

Напомним,

15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.