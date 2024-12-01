Сегодня продолжат действовать графики отключений света. Импорт электричества запланирован из 5 стран - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за вражеской атаки 28 ноября в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Планируется импорт 11 800 МВт*ч электроэнергии из пяти соседних стран.
Из-за вражеской атаки 28 ноября сегодня, 1 декабря, продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Запланирован импорт электричества из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. Об этом в воскресенье сообщили в Миэнерго, передает УНН.
Детали
Как указали в Минэнерго, энергетики работают над ликвидацией последствий атаки армии рф на энергетическую систему 28 ноября.
"В результате вражеской атаки сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
В Минэнерго призвали потребителей рационально и экономно использовать электроэнергию.
Заживление
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 14 308 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 800 МВт*ч и мощностью 952 МВт.
Напомним
В Украине 1 декабря будут действовать графики отключения света для населения с 13:00 до 22:00. Для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00.