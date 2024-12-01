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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня продолжат действовать графики отключений света. Импорт электричества запланирован из 5 стран - Минэнерго

Сегодня продолжат действовать графики отключений света. Импорт электричества запланирован из 5 стран - Минэнерго

Киев  •  УНН

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Из-за вражеской атаки 28 ноября в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Планируется импорт 11 800 МВт*ч электроэнергии из пяти соседних стран.

Из-за вражеской атаки 28 ноября сегодня, 1 декабря, продолжат действовать  графики почасовых отключений электроэнергии. Запланирован импорт электричества из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. Об этом в воскресенье сообщили в Миэнерго, передает УНН

Детали

Как указали в Минэнерго, энергетики работают над ликвидацией последствий атаки армии рф на энергетическую систему 28 ноября. 

"В результате вражеской атаки сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

В Минэнерго призвали потребителей рационально и экономно использовать электроэнергию.

Заживление 

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 14 308 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 800 МВт*ч и мощностью 952 МВт.

Напомним 

В Украине 1 декабря будут действовать графики отключения света для населения с 13:00 до 22:00. Для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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