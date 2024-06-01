Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства

Сегодня, первого июня, в Украине, и многих других странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня защиты детей. Событие было начато в 1949 году по инициативе Международной демократической федерации женщин, пишет УНН.

Долгое время дети практически во всем мире не считались полноценными членами общества, а потому часто страдали от жестокости и произвола взрослых.

Реальная борьба за права детей началась только в конце девятнадцатого века. В частности, в 1875 году в Нью-Йорке было создано Общество против жестокого обращения с детьми.

20 ноября 1959 года ООН приняла Декларацию о правах ребенка. А ровно через 30 лет Генассамблея ООН утвердила Конвенцию о правах ребенка, которая стала первым и основным в мире международно-правовым документом обязательного характера, посвященным широкому спектру прав ребенка.

Сегодняшний праздник в первую очередь о том, что все имеют право на счастливое детство, которое во многом является залогом успешной взрослой жизни.

К сожалению, полномасштабная российская агрессия лишила нормальной жизни десятки тысяч украинских парней и девушек. Многие из них были вынуждены бежать от войны за границу, кто-то оказался на оккупированных территориях.

Украинские дети теперь знают, что такое вражеские обстрелы, как часами прятаться от них в бомбоубежищах.

Но самое страшное то, что с начала полномасштабной российской агрессии 550 украинских детей погибли и более 1300 получили различные ранения. Более 14,5 тысяч украинских детей были депортированы Россией, около 530 парней и девушек считаются пропавшими без вести.

Сейчас очень важно оказать психологическую помощь детям, которые воочию видели ужасы войны.

С детьми, получившими травмирующий опыт из-за событий войны работают психологи, они проходят курсы терапии для восстановления. В то же время важно надлежащим образом документировать все показания детей, которые стали свидетелями войны, чтобы их истории стали частью доказательной базы для международных судебных процессов.

Одним из инструментов является проведение судебной психологической экспертизы детей - направление, которое осуществляют эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который возглавляет Александр Рувин, особенно актуальное во время войны.

Судебно-психологическая экспертиза, которая проводится экспертами КНИИСЭ, в соответствии со всеми украинскими и европейскими стандартами, имеет важное значение для документирования показаний детей, придания им юридической значимости, в конечном итоге, обеспечения прав ребенка и его психологического благополучия после переживания военных преступлений.

Соответствующий опыт включает в себя оценку психологического состояния ребенка, выявление возможных психологических травм и их влияние на поведение и развитие ребенка, чтобы обеспечить справедливость для жертв военных преступлений.