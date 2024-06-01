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Сьогодні Міжнародний день захисту дітей: скількох українських хлопців та дівчат росія позбавила нормального дитинства

Сьогодні Міжнародний день захисту дітей: скількох українських хлопців та дівчат росія позбавила нормального дитинства

Київ • УНН

 • 31843 перегляди

Повномасштабна російська агресія позбавила нормального життя десятки тисяч українських дітей. Багато з них були змушені тікати від війни за кордон, хтось опинився на окупованих територіях. Українські діти, на жаль, тепер знають, що таке ворожі обстріли, як годинами ховатися від них у бомбосховищах.

Сьогодні, першого червня, в Україні, та багатьох інших країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Подія була започаткована у 1949 році за ініціативи Міжнародної демократичної федерації жінок, пише УНН.

Тривалий час діти практично в усьому світі не вважалися повноцінними членами суспільства, а тому часто страждали від жорстокості та свавілля дорослих.

Реальна боротьба за права дітей розпочалася лише наприкінці ХІХ століття. Зокрема, у 1875 році у Нью-Йорку було створено товариство проти жорстоко поводження з дітьми.

20 листопада 1959 року ООН прийняла Декларацію про права дитини. А рівно через 30 років Генасамблея ООН затвердила Конвенцію про права дитини, яка стала першим і основним у світі міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини.

Сьогоднішнє свято в першу чергу про те, що всі мають право на щасливе дитинство, яке багато в чому є запорукою успішного дорослого життя.

На жаль, повномасштабна російська агресія позбавила нормального життя десятки тисяч українських хлопців та дівчат. Багато з них були змушені тікати від війни за кордон, хтось опинився на окупованих територіях.

Українські діти тепер знають, що таке ворожі обстріли, як годинами ховатися від них у бомбосховищах.

Але найстрашніше те, що з початку повномасштабної російської агресії 550 українських дітлахів загинули та понад 1300 отримали різноманітні поранення. Більше 14,5 тисяч українських дітей були депортовані росією, близько 530 хлопців та дівчат вважаються зниклими безвісти.

Нині дуже важливо надати психологічну допомогу дітям, які на власні очі бачили жахіття війни. 

З дітьми, які отримали травмувальний досвід через події війни працюють психологи, вони проходять курси терапії для відновлення. Водночас важливо належним  чином документувати всі свідчення дітей, які стали свідками війни, щоб їхні історії стали частиною доказової бази для міжнародних судових процесів.

Одним із інструментів є проведення судової психологічної експертизи дітей - напрям, який здійснюють експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який очолює Олександр Рувін, особливо актуальний під час війни.

Судово-психологічна експертиза, яка проводиться експертами КНДІСЕ, відповідно до всіх українських та європейських стандартів, має важливе значення для документування свідчень дітей, надання їм юридичної значущості, зрештою, забезпечення прав дитини та її психологічного благополуччя після переживання воєнних злочинів.

Відповідна експертиза включає в себе оцінку психологічного стану дитини, виявлення можливих психологічних травм та їх вплив на поведінку та розвиток дитини, щоб забезпечити правосуддя для жертв воєнних злочинів.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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