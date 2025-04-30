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СДПГ одобрила коалиционное соглашение с ХДС/ХСС: это открывает путь к формированию нового правительства Германии

Киев • УНН

 • 1836 просмотра

Члены СДПГ поддержали коалиционное соглашение с ХДС/ХСС. 84,6% голосов "за" открывают путь к формированию нового правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем.

СДПГ одобрила коалиционное соглашение с ХДС/ХСС: это открывает путь к формированию нового правительства Германии

Немецкие социал-демократы проголосовали за одобрение коалиционного соглашения, которое позволит им войти в правительство в качестве младшего партнера христианских демократов Фридриха Мерца, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подавляющим большинством голосов одобрили коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), сообщил генеральный секретарь партии Маттиас Мирш в среду, 30 апреля. Как уточняется в официальном канале СДПГ в соцсети X, договор получил поддержку 84,6 процента членов СДПГ, что открывает путь к формированию нового правительства ФРГ.

Голосование среди членов СДПГ началось 15 апреля и завершилось 29 апреля в полночь. В нем приняли участие 56% из примерно 358 тысяч членов Социал-демократической партии Германии, пишет агентство dpa. Ранее в апреле коалиционное соглашение одобрили ХСС и ХДС.

Соглашение будет официально подписано 5 мая, а 6 мая в бундестаге состоится избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства.

По данным источников dpa, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль единогласно выдвинул свою партию на должность нового вице-канцлера ФРГ. Ожидается, что он также займет должность министра финансов, сообщают агентства Reuters и AFP.

СДПГ планирует назвать имена своих семи министров в новом правительстве в день подписания коалиционного соглашения 5 мая. Блок ХДС/ХСС уже сделал это 28 апреля.

Мерц анонсировал кандидатов в Кабинет министров Германии от ХДС28.04.25, 16:12 • 3242 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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