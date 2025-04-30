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СДПН схвалила коаліційну угоду з ХДС/ХСС: це відкриває шлях до формування нового уряду Німеччини

Київ • УНН

 • 2368 перегляди

Члени СДПН підтримали коаліційну угоду з ХДС/ХСС. 84,6% голосів "за" відкривають шлях до формування нового уряду ФРН на чолі з Фрідріхом Мерцем.

СДПН схвалила коаліційну угоду з ХДС/ХСС: це відкриває шлях до формування нового уряду Німеччини

Німецькі соціал-демократи проголосували за схвалення коаліційної угоди, яка дозволить їм увійти до уряду як молодший партнер християнських демократів Фрідріха Мерца, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалили коаліційну угоду з консервативним блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), повідомив генеральний секретар партії Маттіас Мірш у середу, 30 квітня. Як уточнюється в офіційному каналі СДПН у соцмережі X, договір отримав підтримку 84,6 відсотка членів СДПН, що відкриває шлях до формування нового уряду ФРН.

Голосування серед членів СДПН розпочалося 15 квітня та завершилося 29 квітня опівночі. У ньому взяли участь 56% із приблизно 358 тисяч членів Соціал-демократичної партії Німеччини, пише агентство dpa. Раніше у квітні коаліційний договір схвалили ХСС та ХДС.

Угода буде офіційно підписана 5 травня, а 6 травня у бундестазі відбудеться обрання лідера християнських демократів Фрідріха Мерца новим канцлером ФРН. Того ж дня до присяги буде приведено членів його уряду.

За даними джерел dpa, співголова СДПН Ларс Клінгбайль одноголосно висунув свою партію на посаду нового віцеканцлера ФРН. Очікується, що він також обійме посаду міністра фінансів, повідомляють агентства Reuters та AFP.

СДПН планує назвати імена своїх семи міністрів у новому уряді у день підписання коаліційної угоди 5 травня. Блок ХДС/ХСС уже зробив це 28 квітня.

Мерц анонсував кандидатів до Кабінету міністрів Німеччини від ХДС28.04.25, 16:12 • 3242 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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