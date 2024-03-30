Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий

Украина и Польша пытаются решить спорные вопросы. Представители обеих стран провели дискуссии с участием профильных ассоциаций, что создало сдержанный оптимизм относительно будущего сотрудничества. Об этом сообщает Мы-Украина, передает УНН.

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Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий выразил сдержанный оптимизм относительно решения долговременной проблемы между Украиной и Польшей.

Поэтому, по его словам, после длительных переговоров представителей обеих стран, включая производителей профильных ассоциаций, состоялась широкая и откровенная дискуссия, которая создала основу для сотрудничества и договоренностей.

Очень важно, что действительно был прямой диалог. Сами переговоры продолжались более 5 часов, и это была не просто политическая встреча, ведь в ней участвовали представители производителей с обеих сторон. Это впервые, когда такая широкая, откровенная, профильная и профессиональная дискуссия состоялась между обеими странами - заявил Тарас Высоцкий.

Он также отметил, что обе стороны понимают важность сотрудничества и договоренностей для достижения лучшего результата.

Согласно его словам, следующая встреча между Ассоциациями состоится уже 5 апреля, а широкая встреча, которая будет рассматривать параметры сотрудничества, планируется на середину-вторую половину апреля.

Это задача на апрель. Будет все делаться, чтобы максимально быстро в пределах следующих первых недель апреля это реализовать - добавил Тарас Высоцкий.

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