"Сделано в Украине": предприниматели Хмельницкой области в этом году получат не менее 1,45 млрд гривен

В этом году в рамках платформы "Сделано в Украине" для украинских предпринимателей Хмельницкой области предусмотрели не менее 1,45 млрд грн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она вместе с Президентом Владимиром Зеленским в Хмельницком представила экономическую платформу "Сделано в Украине". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Для меня очень важно создание нашей платформы Made in Ukraine для того, чтобы знать в лицо отечественных производителей. Особенно тех, кто работает с начала войны, кто вернулся домой, дает рабочие места и силу нашему бюджету, который потом полностью идет на наших воинов. Без пафоса, так оно и есть: вы и ваш регион максимально помогаете - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил важность обеспечения стабильной работы энергосистемы области и защиты населения от атак рф.

"Для нас важно, чтобы люди жили, имели работу, школы работали, чтобы были бомбоубежища, чтобы сбивались ракеты и дроны", - подчеркнул он.

Свириденко отметила, что регулярные встречи в регионах с бизнесом являются важной составляющей политики "Сделано в Украине". Благодаря им удается преодолевать как точечные проблемы бизнеса, так и вызовы для целых отраслей.

Возьмем в качестве примера Харьковщину: область страдает от российских обстрелов. Чтобы поддержать ее, почти сразу после совместного с чиновниками совещания местной власти разрешили освободить бизнес от региональных налогов, а мы эти средства компенсируем. Со временем сделали скидку в 30% на железнодорожные перевозки для аграриев региона, вдвое расширили микрогранты. И такие примеры есть в разных областях - добавила Свириденко.

Она также отметила, что в этом году в рамках платформы "Сделано в Украине" для Хмельнитчины предусмотрели по меньшей мере 1,45 млрд грн. Впрочем, эта сумма не окончательная: чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы помощи, тем больше средств смогут получить.

Напомним



26 февраля в Украине стартовала платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государства и украинскими предпринимателями.